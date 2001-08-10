Тихоокеанское
информационное агентство
29 Августа 2019
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11:40, Сегодня | Новости культуры Сахалина и Курил

Островитянам расскажут, что важнее: суп или любовь?

В рамках Дней Эрмитажа в сахалинской областной библиотеке состоится лекция «Что важнее: суп или любовь?..» (Фарфор Европы: от скромного завтрака до парадного обеда). Всех желающих ждут 5 сентября в 14.00 в конференц-зале учреждения, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу СахОУНБ.

Лекцию прочитает старший научный сотрудник отдела западноевропейского прикладного искусства Государственного Эрмитажа, хранитель французского фарфора Ян Виленский.

Справки по телефонам: 8 (4242) 45-25-28, 45-25-27.

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