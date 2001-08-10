Артисты Чехов-центра покажут новый спектакль в автобусе

В сахалинском Чехов-центре впервые будет поставлен иммерсивный спектакль. Место действия - автобус. Для этой необычной постановки пригласили московского режиссера Александра Созонова, известного сахалинцам по спектаклям «Метод Гренхольма» и «Гроза», пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу театра.

«Вторник короткий день» – пьеса молодого автора Светланы Петрийчук, в 2018 году вошедшая в шорт-лист фестиваля драматургии «Любимовки». Это история о продавщице из Благовещенска, которую сын наркоман заставляет возить спайс из Китая в Россию. «Спектакль о всепоглощающей, самой сильной любви в мире - материнской. Оправдывает ли эта любовь преступление? Остросоциальная постановка и для подростков, которые манипулируют взрослыми, и для родителей, которые, «залюбливают» своих детей», - считает режиссер.

Как отметил театральный критик Павел Руднев, в пьесе два плана: реалистический, монологи ТетиТани, переезжающей из Благовещенска в китайский Хэйхэ и обратно, и ее альтер эго — героинь-матерей классической русской литературы. «Натуральная школа спорит с литературной фантазией, разворачивающейся в голове матери. Факты из малоприятной реальности переплавляются в оправдательные стереотипные монологи классической литературы. Материнское сердце все стерпит и все прикроет. А, между тем, история криминальная и жуткая. У Светланы Петрийчук удивительное знание реальности (причем, реальности локальной) и умение его передать в драматической форме, с саспенсом, ощущением неотвратимости катастрофы».

Впервые зрители увидели эскиз будущей постановки на фестивале «Сахалинская рампа» в июне и почти единогласно проголосовали за то, чтобы спектакль остался в репертуаре Чехов-центра. Для постановки была приглашена команда профессионалов: художник Алина Алимов, номинант на премию «Тэффи»оператор Дмитрий Багин, композитор Александр Смакотин, хореограф Марина Яшина.

Режиссер спектакля Александр Созонов уверен, что эта постановка - отличный опыт для любого зрителя: «У иммерсивного театра нет четвертой стены, артисты играют на расстоянии вытянутой руки, ты находишься внутри действия. Спектакль идет в едущем автобусе, и зритель отправляется в путь вместе с героями. Куда он едет? Чем закончится это путешествие? Это новый театральный жанр необходим современным людям, сплав новомодного квеста, современной драматургии и мощных актерских работ. Мы придумывали этот спектакль, чтобы его можно было играть в любом населенном пункте. Есть места на Сахалине, где нет даже домов культуры, а такой спектакль приедет в любое место - автобус сам по себе уже театр. Так что, если вы не можете прийти в театр, то театр приедет к вам».

Предпремьерный показ спектакля «Вторник короткий день» состоится 13 сентября в 19.00.