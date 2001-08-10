Южносахалинцев научили составлять цветочные композиции

Очередная ярмарка состоялась в Южно-Сахалинске. На этот раз тематикой мероприятия было выбрано цветоводство, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на агентство по развитию города.

В минувшую субботу ярмарочную площадку возле Дома Торговли украсили множество разнообразных флористических композиций. Мастерские, студии и цветоводы предложили посетителям приобрести как свежие цветы, так и комнатные растения, сухоцветы и множество красочных букетов. Цветы, а также овощи, ягоду и другой урожай, выращенный на грядках и участках продавали также дачники и садоводы. Напомним, для них места на ярмарке предоставляют бесплатно.

Для посетителей провели мастер-классы, где научили составлять красивые цветочные композиции. На сцене выступили творческие коллективы Южно-Сахалинска с песнями, танцами и другими развлекательными номерами. Значительную часть территории отвели под развлекательные аттракционы для детей и их родителей, например посетители смогли поиграть в надувной боулинг.

Традиционно на ярмарке приобретали и уже полюбившуюся посетителям местную продукцию по ценам от производителей - рыбу и мясо, молоко, овощи, яйца, хлебобулочные изделия, сладости, выпечку.

Напомним, ярмарка на площадке у Дома торговли, функционирует с понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00, а в субботу и воскресенье - с 9.00 до 16.00. Информация о тематических площадках размещена на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска. Следующая субботняя ярмарка будет приурочена к фестивалю «Остров-рыба» и посвящена морским деликатесам.