Городской парк Южно-Сахалинска приглашает на фотопрогулку

Завтра, 3 сентября, в южно-сахалинском городском парке состоится фотопрогулка для начинающих фотографов. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на усреждение.

Фотопрогулка будет представлять собой командное творческое соревнование. Для участия в ней необходимо зарегистрироваться, познакомиться с единомышленниками, разделиться на команды и отправиться в путешествие по парку.

При себе иметь любую камеру, можно даже смартфон, отмечают организаторы. Отправная точка и финиш - стеклянный павильон. Главную задачу, которую ставят перед участниками – лучшая фотография на предложенную тему. Полет фантазии неограничен. Каждая команда получит наставника, профессиональных фотографов фотомастерской «Лист». Для вдохновения в стеклянном павильоне в этот день будет работать фотовыставка «Это Сахалин».

После завершения задания состоится обсуждение фотографий, компетентное жюри выберет победителя. Команда-подебитель будет награждена сладким подарком.

Принять участиев в фотопрогулке приглашают всех желающих. Начало в 18:30.