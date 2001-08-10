«Дни Эрмитажа» стартовали на Сахалине
Торжественное открытие "Дней Эрмитажа" состоялось в музее книги Чехова «Остров Сахалин». Его посетителям представили астрономические часы Ивана Грозного с небесными и земными глобусами XVI века. Посетить выставку одного шедевра ценители искусства смогут еще в течение недели. В областных музеях в рамках «Дней Эрмитажа» также пройдут мастер-классы, лекции, экскурсии и показы тематических фильмов, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на региональное правительство.
На открытии образовательной программы также выступил заместитель генерального директора Эрмитажа Алексей Богданов.
– Мы привезли на Сахалин наших сотрудников, которые поделятся с островными специалистами очень интересной информацией о реставрации экспонатов, расскажем о тонкостях музейного дела. Организовать такую сложную, комплексную работу было сложно. Однако программа, которая в итоге получилась, того стоила. Ничего подобного в России еще не было, – рассказал Алексей Богданов.
Астрономические часы, представленные на выставке, изготовили немецкие мастера Георг Ролль и Иоганн Рейнгольд. Позже хронометр был преподнесен Ивану Грозному в виде дипломатического дара. Сахалинцы – первые, кто увидел сложный технический прибор после реставрации. Ее завершили в апреле этого года и теперь часы полностью в рабочем состоянии.
– Это здорово, что мы можем в прямом смысле прикоснуться к шедевру, не выезжая с острова. Не у всех есть возможность отправиться в Санкт-Петербург. Это настоящий подарок для сахалинских ценителей истории и искусства, – отметила посетительница выставки.
В культурно-просветительской программе задействуют площадки всех областных музеев. Вход в них - бесплатный до 8 сентября. В краеведческом – пройдут образовательные мероприятия для музейного сообщества, в художественном организуют виртуальные экскурсии по экспозициям Эрмитажа, а в мемориальном комплексе «Победа» расскажут об Эрмитаже в годы войны. Полное расписание культурных мероприятий можно посмотреть на сайте музея книги А.П.Чехова «Остров Сахалин».
Чтобы к прекрасному прикоснулось как можно больше островитян, в области запускают «музеемобиль». Он будет привозить в областной центр людей из сел. Кроме того, специалисты из Эрмитажа посетят близлежащие города юга Сахалина. Также в планах организация провести онлайн-трансляцию для сотрудников музеев Сахалинской области, которые по тем или иным причинам не смогут приехать в островную столицу.
Отметим, культурно-образовательный проект «Дни Эрмитажа» существует с 1990-х годов благодаря бывшему генеральному директору учреждения Владимиру Матвееву. Он проходит не только в городах России, но и за рубежом.
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