Островитян приглашают на «САХалинский АРбат»
IX областная библиоярмарка «САХалинский АРбат» пройдёт в день рождения Южно-Сахалинска, 14 сентября в сквере им. Чехова, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на главную библиотеку Сахалинской области.
Как отмечают в СахОУНБ, в программе мероприятия этого года – работа литературной, выставочной, концертной и арт-площадок, а также "библиопочты". Гости библиоярмарки смогут приобрести книги, которые представят различные магазины и издательства, а также выбрать экземпляр на популярном книжном развале «От А до Я».
Посетителей ждут встречи с сахалинскими писателями-юбилярами: Романом Хе, Сергеем Яном, Владимиром Губиным, Владимиром Гринем и другими авторами. Приглашенные сотрудники музея книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» познакомят желающих с историей островного театра времен сахалинской каторги. Лекция пройдёт в беседке за библиотекой.
Участникам библиоярмарки предложат ответить на вопросы книжного аукциона, принять участие в импровизированном чтении стихов Ивана Бунина. Самых активных ждут призы. Юные читатели встретятся с детскими писателями и cмогут принять участие в мастер-классах и викторине от областной детской библиотеки.
Также в рамках библиоярмарки состоится награждение победителей конкурса социальных видеороликов «ПРО важное» и презентация фестиваля популярной молодежной культуры «KoruCon».
Завершит праздник выступление музыкального коллектива «ISLANDBRASSBAND» из Южно-Сахалинска. Подробная программа появится на сайте библиотеки позже.
Мероприятие продлится с 11.00 до 16.00. Торжественное открытие в 12.00. Справки по телефону: 8 (4242) 45-25-02.
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