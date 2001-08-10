Островитян приглашают на «САХалинский АРбат»

IX областная библиоярмарка «САХалинский АРбат» пройдёт в день рождения Южно-Сахалинска, 14 сентября в сквере им. Чехова, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на главную библиотеку Сахалинской области.

Как отмечают в СахОУНБ, в программе мероприятия этого года – работа литературной, выставочной, концертной и арт-площадок, а также "библиопочты". Гости библиоярмарки смогут приобрести книги, которые представят различные магазины и издательства, а также выбрать экземпляр на популярном книжном развале «От А до Я».

Посетителей ждут встречи с сахалинскими писателями-юбилярами: Романом Хе, Сергеем Яном, Владимиром Губиным, Владимиром Гринем и другими авторами. Приглашенные сотрудники музея книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» познакомят желающих с историей островного театра времен сахалинской каторги. Лекция пройдёт в беседке за библиотекой.

Участникам библиоярмарки предложат ответить на вопросы книжного аукциона, принять участие в импровизированном чтении стихов Ивана Бунина. Самых активных ждут призы. Юные читатели встретятся с детскими писателями и cмогут принять участие в мастер-классах и викторине от областной детской библиотеки.

Также в рамках библиоярмарки состоится награждение победителей конкурса социальных видеороликов «ПРО важное» и презентация фестиваля популярной молодежной культуры «KoruCon».

Завершит праздник выступление музыкального коллектива «ISLANDBRASSBAND» из Южно-Сахалинска. Подробная программа появится на сайте библиотеки позже.

Мероприятие продлится с 11.00 до 16.00. Торжественное открытие в 12.00. Справки по телефону: 8 (4242) 45-25-02.