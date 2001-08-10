Об окончании Второй мировой войны расскажут в сахалинской областной библиотеке

Торжественное открытие выставки «Из поколения победителей», посвященной окончанию Второй мировой войны, состоялось в областной библиотеке 2 сентября. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу СахОУНБ.

Экспозиция состоит из трех стеклянных витрин, в которых представлены книги и статьи из периодических изданий, рассказывающие о событиях августа-сентября 1945 года, а также экспонаты из музейно-мемориального комплекса «Победа» – вещи солдат, найденные при раскопках. В частности, посетители могут увидеть энциклопедический справочник Николая Вишневского «Сахалин и Курильские острова в годы Второй Мировой войны», сборник документов по истории формирования русско-японской и советско-японской границы «Русские Курилы: история и современность». Представленные документы дают объективную картину истории, начиная с первых контактов России и Японии в 18 столетии и вплоть до нашего времени. Также в экспозицию вошла книга Анатолия Кошкина «Россия и Япония: Узы противоречий», фотоальбом «Последние залпы Великой войны. Сахалин и Курильские острова в августе 1945 года», подготовленный на основе уникальных архивных материалов, и другие издания.

На мероприятии также рассказали об альманахе «Победители», шестой том которого выходит в следующем году. Издание посвящено островным ветеранам, их воспоминаниям о жизни и войне. Сахалинская писательница Дина Таитова представила свои книги, посвященные ветеранам войны и труда. Представитель регионального отделения «Поисковое движение России» Михаил Хашба рассказал о деятельности организации по поиску и увековечиванию памяти бойцов, павших за освобождение Южного Сахалина и Курильских островов.

В заключении мероприятия гостей пригласили на просмотр документальных фильмов «Битва за Сахалин» и «Десант на Курилы».

Более подробную информацию об участниках боевых действий, основных операциях и войсковых соединениях можно получить на сайте библиотеки.

Выставка продлится до 30 сентября. Справки и запись организованных групп на обзор по телефонам: 8 (4242) 45-25-37, 45-25-38.