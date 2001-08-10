Об окончании Второй мировой войны расскажут в сахалинской областной библиотеке
Торжественное открытие выставки «Из поколения победителей», посвященной окончанию Второй мировой войны, состоялось в областной библиотеке 2 сентября. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу СахОУНБ.
Экспозиция состоит из трех стеклянных витрин, в которых представлены книги и статьи из периодических изданий, рассказывающие о событиях августа-сентября 1945 года, а также экспонаты из музейно-мемориального комплекса «Победа» – вещи солдат, найденные при раскопках. В частности, посетители могут увидеть энциклопедический справочник Николая Вишневского «Сахалин и Курильские острова в годы Второй Мировой войны», сборник документов по истории формирования русско-японской и советско-японской границы «Русские Курилы: история и современность». Представленные документы дают объективную картину истории, начиная с первых контактов России и Японии в 18 столетии и вплоть до нашего времени. Также в экспозицию вошла книга Анатолия Кошкина «Россия и Япония: Узы противоречий», фотоальбом «Последние залпы Великой войны. Сахалин и Курильские острова в августе 1945 года», подготовленный на основе уникальных архивных материалов, и другие издания.
На мероприятии также рассказали об альманахе «Победители», шестой том которого выходит в следующем году. Издание посвящено островным ветеранам, их воспоминаниям о жизни и войне. Сахалинская писательница Дина Таитова представила свои книги, посвященные ветеранам войны и труда. Представитель регионального отделения «Поисковое движение России» Михаил Хашба рассказал о деятельности организации по поиску и увековечиванию памяти бойцов, павших за освобождение Южного Сахалина и Курильских островов.
В заключении мероприятия гостей пригласили на просмотр документальных фильмов «Битва за Сахалин» и «Десант на Курилы».
Более подробную информацию об участниках боевых действий, основных операциях и войсковых соединениях можно получить на сайте библиотеки.
Выставка продлится до 30 сентября. Справки и запись организованных групп на обзор по телефонам: 8 (4242) 45-25-37, 45-25-38.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
- 10:00 29 Августа Пенсионер сбил пешехода в Южно-Сахалинске
12:00 29 Августа Артисты Чехов-центра покажут новый спектакль в автобусе
10:30 29 Августа Современные жилые кварталы появятся в Южно-Сахалинске
- 13:00 30 Августа Минимальную пенсию повысили в Сахалинской области
10:30 5 Августа Сахалинцам предлагают показать своё видение мира через объектив камеры
10:44 6 Августа Жителям Сахалина покажут художественные сокровища России
10:47 13 Августа Островитян зовут на мероприятия в рамках Дней Эрмитажа
11:40 15 Августа Художественные сокровища России покажут сахалинцам
Выбор редакции
- 18:27 15 Июля Врио губернатора Валерий Лимаренко с рабочей поездкой посетил Кунашир
- 12:01 16 Мая Неисправные пожарные гидранты обнаружили в Охинском районе
- 13:47 13 Мая Продавец финской обуви в Южно-Сахалинске оштрафован за незаконную расклейку объявлений
- 10:30 13 Мая Сахалинские волонтеры помогли облагородить территорию дома престарелых и инвалидов в Правде
Мои острова - моё будущее
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Вы рады возвращению "Аэрофлота" на Сахалин?