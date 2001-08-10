Юные островные музыканты выступят в Корее

Осенняя сессия Сахалинского детского симфонического оркестра стартовала в Южно-Сахалинске. По ее окончанию юные музыканты отправятся в Южную Корею, где выступят на одной сцене вместе с корейскими сверстниками в составе сводного детского симфонического оркестра, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного научно-методического центра по образованию в сфере культуры и искусства.

«Благодаря договоренности, которой нам удалось достигнуть с корейской стороной, наши дети ежегодно получают возможность такого культурного обмена, - отметила директор СОНМЦ Елена Манойленко. – Музыканты ездят друг к другу в гости, где дают совместные концерты. Такое взаимодействие детей двух стран позволяет им не только общаться, находить новых друзей, но и улучшать свои музыкальные навыки».

В этом году в Южную Корею отправится 41 ребёнок из нескольких районов Сахалинской области. Эти дети обучаются в музыкальных школах островного региона. В мае сводный оркестр уже выступал на Сахалине. При аншлаге ребята дали по одному концерту в Корсакове и Южно-Сахалинске.

В рамках нынешних гастролей в составе сводного оркестра произошел ряд изменений. Южнокорейская сторона заменила своего дирижера. Он добавил в программу пять новых композиций, которые сейчас дети разучивают в рамках сессии. Две из них очень сложные. Это произведения Чайковского и Бетховена, которые детям предстоит сыграть уже через несколько дней.

«В принципе, эти произведения непросто играть даже взрослому оркестру, - говорит дирижер Виктория Юхманова. - Но мы попробуем. С одной стороны – это крайне тяжелая задача. Но с другой – сложности ребят только закаляют. Я вижу, как после работы с такими произведениями, наши дети прогрессируют в профессиональном плане. Они быстрее читают с листа, быстрее перебирают пальцами. Поэтому разучивание этих композиций пойдет им только на пользу».

В Южной Корее сахалинская делегация проведет четыре дня. Каждый день у ребят расписан по минутам. По несколько часов в день они будут репетировать, а 8 сентября у оркестра запланирован концерт, который пройдет в Сеуле.