В рамках Дней Эрмитажа на Сахалине со 2 по 8 сентября проходят экскурсии, лекции, книжные выставки, встречи с экспертами, мастер‐классы и показы тематических фильмов. Кинопоказы проходят в малом зале ККЗ «Октябрь». Как рассказали ТИА "Острова" в Кинодосуговом объединении, в кинотеатре будут показаны две короткометражные киноленты: «Ах, Эрмитаж» и «Эрмитаж с любовью».

Вход на показы бесплатный. Расписание сеансов:

4 сентября, 17:00 «Эрмитаж с любовью», «Ах, Эрмитаж»

5 сентября, 10:00 «Эрмитаж с любовью», «Ах, Эрмитаж», 17:00 «Эрмитаж с любовью», «Ах, Эрмитаж»

6 сентября, 10:00 «Эрмитаж с любовью», «Ах, Эрмитаж», 17:00 «Эрмитаж с любовью», «Ах, Эрмитаж»

«Ах, Эрмитаж»

Короткометражный фильм, снятый к 250-летию Государственного Эрмитажа, расскажет небольшую историю об одном из главных символов российской культуры и наследия.

«Эрмитаж с любовью»

Ашот Джазоян создал фильм «Эрмитаж с любовью» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Ежегодно режиссер проводил форум молодых журналистов «Диалог культур» в Эрмитаже. За это время он узнал многих сотрудников музея и решил снять о них фильм.

Фильм состоит из коротких сюжетов о музее «со служебного входа». Каждая история рассказывает о буднях сотрудников Эрмитажа: охранников, реставраторов, исследователей и детских воспитателей - всех, кто следит за сохранностью 2,5 миллионов экспонатов и здания, встречает гостей и проводит экскурсии.

Каждую зарисовку сопровождает свое музыкальное произведение. Создатели фильма знакомят зрителей не только с буднями одного из крупнейших в мире музеев, но и с памятниками искусства, которые здесь хранятся.