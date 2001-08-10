«Эрмитаж с любовью» и «Ах, Эрмитаж» покажут южносахалинцам в "Октябре"
В рамках Дней Эрмитажа на Сахалине со 2 по 8 сентября проходят экскурсии, лекции, книжные выставки, встречи с экспертами, мастер‐классы и показы тематических фильмов. Кинопоказы проходят в малом зале ККЗ «Октябрь». Как рассказали ТИА "Острова" в Кинодосуговом объединении, в кинотеатре будут показаны две короткометражные киноленты: «Ах, Эрмитаж» и «Эрмитаж с любовью».
Вход на показы бесплатный. Расписание сеансов:
4 сентября, 17:00 «Эрмитаж с любовью», «Ах, Эрмитаж»
5 сентября, 10:00 «Эрмитаж с любовью», «Ах, Эрмитаж», 17:00 «Эрмитаж с любовью», «Ах, Эрмитаж»
6 сентября, 10:00 «Эрмитаж с любовью», «Ах, Эрмитаж», 17:00 «Эрмитаж с любовью», «Ах, Эрмитаж»
«Ах, Эрмитаж»
Короткометражный фильм, снятый к 250-летию Государственного Эрмитажа, расскажет небольшую историю об одном из главных символов российской культуры и наследия.
«Эрмитаж с любовью»
Ашот Джазоян создал фильм «Эрмитаж с любовью» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Ежегодно режиссер проводил форум молодых журналистов «Диалог культур» в Эрмитаже. За это время он узнал многих сотрудников музея и решил снять о них фильм.
Фильм состоит из коротких сюжетов о музее «со служебного входа». Каждая история рассказывает о буднях сотрудников Эрмитажа: охранников, реставраторов, исследователей и детских воспитателей - всех, кто следит за сохранностью 2,5 миллионов экспонатов и здания, встречает гостей и проводит экскурсии.
Каждую зарисовку сопровождает свое музыкальное произведение. Создатели фильма знакомят зрителей не только с буднями одного из крупнейших в мире музеев, но и с памятниками искусства, которые здесь хранятся.
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