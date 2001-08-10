Островитян научат шить русские фольклорные костюмы

Областной центр народного творчества проведет мастер-класс «Русский фольклорный костюм» для швей и костюмеров клубных учреждений. С 6 по 9 сентября участников будут знакомить с историей Русской традиционной мужской и детской одежды, изучат три вида головных уборов - цветочные и восковые венки, северорусские девичьи повязки, а также все это пройдут на практике.

Впервые подобный мастер-класс был проведен в 2017 году, после чего было принято решение организовать вторую и заключительную часть. В этот раз его проведет Екатерина Горева, член российского фольклорного союза, преподаватель Красноярского художественного института, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу центра.