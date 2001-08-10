Тихоокеанское
информационное агентство
5 Сентября 2019
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13:00, Сегодня | Новости культуры Сахалина и Курил

Сахалинок приглашают на фестиваль беременности и материнства

Сахалинок приглашают на фестиваль беременности и материнства

В предстоящую субботу, 7 августа, в городском парке Южно-Сахалинска состоится первый фестиваль беременности и материнства «Моя Мама». Он должен был пройти в августе, но его отменили из-за непогоды.

Как отмечают ТИА "Острова" в учреждении, удивлять гостей будут тематическими площадками, среди которых, кids и вeauty-зоны, аттракционы, игры, мастер-классы, аквагрим и другие. Также все желающие смогут узнать информацию о мерах поддержки семей с детьми и получить консультации о прямых выплатах государства по уходу за ребёнком до 1,5 лет.

Для тех, кто в ожидании малыша будет работать зона беременности. Здесь можно будет воспользоваться услугами и сервисами, узнать о сборах в роддом и наборах на выпискх, погадать на пол малыша, пройти скрининговое обследование и постетить MamaMarket.

На протяжении всего праздника на главной сцене парка будут выступать творческие коллективы города, пройдут награждения многодетных семей, а также подведут итоги конкурса «Лучший Family Look». Информацию об участии в конкурсе можно получить по телефону: 8 914 764 64 08.

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