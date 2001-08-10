Тихоокеанское
информационное агентство
5 Сентября 2019
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14:00, Сегодня | Новости культуры Сахалина и Курил

Островным школьникам предлагают сделать подставку для карандашей

Музей книги Чехова «Остров Сахалин» предлагает отметить начало учебного года творчески – создать креативную подставку для карандашей. Её можно будет забрать домой и поставить на стол, за которым дети делают домашние задания. Также участникам интерактивного занятия расскажут историю о праздновании Дня знаний.

Мероприятие состоится 7 сентября в 13:00 и 15:00.

Приглашаются все желающие, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу музея.

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