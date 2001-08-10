Барабанное шоу, зеркальные люди и бутерброды с икрой ждут сахалинцев на фестивале

Большая продовольственная ярмарка, 4,5 тысячи бутербродов с красной икрой, рыбный и сувенирный маркеты, морской коктейль от главного шеф-повара страны Александра Филина, насыщенная концертная программа, барабанное шоу, зеркальные люди, аниматоры и мастер-классы для детей - все это ждет жителей и гостей Южно-Сахалинска на фестивале «Остров-рыба». Масштабное общегородское мероприятие состоится в это воскресенье, 8 сентября. Начало праздника в 11.00, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу мэрии областного центра.

Юбилейный фестиваль рыбной продукции «Остров-рыба» ждет гостей на уже полюбившейся горожанам ярмарочной площадке у Дома торговли по адресу: пр. Мира, 106а, которая в этот раз будет поделена на несколько тематических зон.

На продовольственной ярмарке и в зоне рыбного маркета будет представлена продукция более 30 сахалинских производителей. В их числе крупнейшие предприятия рыбопромышленного комплекса: «Курильский берег», «Янтарное», «Сахфишсервис», «Биотех», «Колос», «Алексо», «Фабрика вкуса», «Восток ТрейдКомпани», «Рыбная лавка», а также индивидуальные предприниматели Ефимов А.Ф., Зацаринная М.Ю., Каменева М.Г., Воротилов А.Н., Гуселетова Е.

В зоне фуд-корта гостям предложат перекусить готовыми блюдами из морепродуктов: теплым салатом с кальмаром, удоном с морепродуктами, рыбой и мясом на гриле и выпечкой. Будут здесь и готовые блюда - рыбный рулет, рыба по-старорусски, винегрет с малосольной рыбой, микс с семгой, цезарь с анчоусами, шашлык из горбуши, биточки из морепродуктов, фаршированный кальмар, пироги с рыбой, восточные рыбные салаты, пян-се, манты и расстегаи с рыбой.

С 11.30 начнут работу интерактивные площадки зоны развлечений, где каждый сможет найти для себя что-то интересное: детские аттракционы, мастер-классы для малышей, твистинг, аквагрим, иллюзионист с фокусами, ростовые куклы, конкурсы с призами и другие сюрпризы.

При желании на память о фестивале можно будет сделать магнитик со своим изображением, 3D-фотографию или отчеканить монетку с логотипом фестиваля. Памятные сувениры сахалинской тематики, книги, открытки, календари, интересные изделия островных мастеров, товары для праздника можно будет приобрести в сувенирном маркете, а в зоне декоративно-прикладного творчества - тарелки, игрушки, шкатулки и другие предметы домашнего интерьера ручной работы.

Традиционно фестиваль «Остров-рыба» не обойдется без угощений. Это гигантский бутерброд с красной икрой, состоящий из 4,5 тысячи ломтиков багета, который будет презентован сразу после открытия мероприятия (около 11.15). Еще один гастрономический сюрприз для зрителей - сахалинский суп с морскими деликатесами от островной ассоциации кулинаров и рестораторов. Сахалинские шеф-повара приготовят его тут же на полевой кухне. Дегустация начнется в 12.00.

Это еще не все угощения фестиваля. Почетные гости - президент Национальной гильдии шеф-поваров Александр Филин и бренд-шеф, корпоративный шеф-повар ресторана «Мясо&Рыба» Сергей Лобачев - приготовят для всех необычный обед «Сахалинский морской сюрприз» - коктейль из гребешка, креветки, мидий и овощей (около 13.00).

Кроме того, с 12.00 до 15.00 в городском парке культуры и отдыха пройдет концертная программа «Остров рыбы», в рамках которой каждый желающий сможет бесплатно отведать уху.

Для посетителей фестиваля развернется и насыщенная концертная программа, в которой примут участие творческие коллективы города, воспитанники школ искусств. Среди них хореографический центр «Мечта», шоу-проект «Диез», ансамбль «Сахалинские искорки», шоу-балет «АртВояж», танцевальная студия FlowMotion, студия танца и фитнеса «Ямайка», музыкальные проекты LamZee show, Voice, ансамбль современной русской народной песни «Русский терем». Специальным гостем концертной программы станет барабанное шоу Catchers Groove из г. Владивостока.