Музеемобиль отвёз томаринцев к астрономическим часам Ивана Грозного

Астрономические часы из собрания Государственного Эрмитажа» посетили томаринские пенсионеры в рамках проекта «Сахалинское долголетие». В областной центр их доставил комфортабельный автобус – «музеемобиль». Данный транспорт специально используется для доставки жителей отдаленных сел в музеи Южно-Сахалинска, передает ТИА "Острова" со ссылкой на музей книги Чехова.

Сотрудники музея специально для гостей из Томари и соседних сел организовали экскурсию, рассказали об истории и технических особенностях уникального экспоната, показали видеопрезентацию о его реставрации. Кроме того, сахалинцы смогли посетить две постоянные экспозиции музея: «Человек и Сахалин глазами Антона Чехова» и «Остров Сахалин: открытый финал».

– Впечатления замечательные. Нисколько не пожалела, что приехала. Мы и доехали хорошо, и встретили нас замечательно. Больше всего, конечно, запомнились часы. Собственно, ради них и ехали, – поделилась жительница Томаринского района Ангелина Кулакова.

Специалист районного дома культуры Елена Соколова отметила, что для ее земляков каждый выезд в Южно-Сахалинск – значимое событие.

– А здесь еще получается, что мы оказались одними из первых зрителей, которые увидели отремонтированные часы. Думаю, что многие сегодня будут рассказывать об этом в своих семьях. Отмечу, что мы не так часто можем выехать в Южно-Сахалинск и посетить музей, а благодаря проекту «Музеемобиль» побывали на таких замечательных выставках, – сказала Елена Соколова.

Напомним, «Дни Эрмитажа» – это серия культурных мероприятий, которые на Сахалине проводятся впервые. Центральным событием стало открытие выставки одного шедевра из собрания Государственного Эрмитажа – Астрономических часов с небесным и земным глобусами, созданных в 1584 году по заказу императора Священной Римской империи Рудольфа II. Впоследствии часы были переданы Ивану Грозному в качестве дипломатического дара. Сахалинцы – первые, кому представилась возможность увидеть этот экспонат после реставрации.

Проект «Сахалинское долголетие» был запущен 1 апреля. Первыми его участниками стали жители Южно-Сахалинска. В мае к проекту подключились все муниципальные районы области. На сегодняшний день проект охватил более 30 тысяч сахалинцев и курильчан в возрасте 65+, которые могут на выбор посещать 50 спортивных и 60 культурных учреждений.