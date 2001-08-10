Музеемобиль отвёз томаринцев к астрономическим часам Ивана Грозного
Астрономические часы из собрания Государственного Эрмитажа» посетили томаринские пенсионеры в рамках проекта «Сахалинское долголетие». В областной центр их доставил комфортабельный автобус – «музеемобиль». Данный транспорт специально используется для доставки жителей отдаленных сел в музеи Южно-Сахалинска, передает ТИА "Острова" со ссылкой на музей книги Чехова.
Сотрудники музея специально для гостей из Томари и соседних сел организовали экскурсию, рассказали об истории и технических особенностях уникального экспоната, показали видеопрезентацию о его реставрации. Кроме того, сахалинцы смогли посетить две постоянные экспозиции музея: «Человек и Сахалин глазами Антона Чехова» и «Остров Сахалин: открытый финал».
– Впечатления замечательные. Нисколько не пожалела, что приехала. Мы и доехали хорошо, и встретили нас замечательно. Больше всего, конечно, запомнились часы. Собственно, ради них и ехали, – поделилась жительница Томаринского района Ангелина Кулакова.
Специалист районного дома культуры Елена Соколова отметила, что для ее земляков каждый выезд в Южно-Сахалинск – значимое событие.
– А здесь еще получается, что мы оказались одними из первых зрителей, которые увидели отремонтированные часы. Думаю, что многие сегодня будут рассказывать об этом в своих семьях. Отмечу, что мы не так часто можем выехать в Южно-Сахалинск и посетить музей, а благодаря проекту «Музеемобиль» побывали на таких замечательных выставках, – сказала Елена Соколова.
Напомним, «Дни Эрмитажа» – это серия культурных мероприятий, которые на Сахалине проводятся впервые. Центральным событием стало открытие выставки одного шедевра из собрания Государственного Эрмитажа – Астрономических часов с небесным и земным глобусами, созданных в 1584 году по заказу императора Священной Римской империи Рудольфа II. Впоследствии часы были переданы Ивану Грозному в качестве дипломатического дара. Сахалинцы – первые, кому представилась возможность увидеть этот экспонат после реставрации.
Проект «Сахалинское долголетие» был запущен 1 апреля. Первыми его участниками стали жители Южно-Сахалинска. В мае к проекту подключились все муниципальные районы области. На сегодняшний день проект охватил более 30 тысяч сахалинцев и курильчан в возрасте 65+, которые могут на выбор посещать 50 спортивных и 60 культурных учреждений.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
- 10:20 Сегодня Губернатора и депутатов выберут сахалинцы 8 сентября
- 09:00 Сегодня Расписание южно-сахалинского маршрута №22 подстроят под школьников
09:30 Сегодня Электросамокаты для проката протестировали на безопасность в Южно-Сахалинске
10:00 Сегодня «Абилимпикс» в четвертый раз стартовал на Сахалине
- 13:00 30 Августа Минимальную пенсию повысили в Сахалинской области
11:25 30 Августа Пограничники задержали любителей краба в Корсакове
- 10:20 30 Августа Мужчину, напавшего на сотрудника южно-сахалинской мэрии, отправят в психлечебницу
- 18:00 30 Августа Широкую колею официально открыли на Сахалине
10:44 6 Августа Жителям Сахалина покажут художественные сокровища России
10:47 13 Августа Островитян зовут на мероприятия в рамках Дней Эрмитажа
11:40 15 Августа Художественные сокровища России покажут сахалинцам
16:30 19 Августа Южносахалинцев зовут на "Ночь кино"
Выбор редакции
- 20:51 Вчера В экологической акции в Южно-Курильске приняли участие десятки людей
- 18:27 15 Июля Врио губернатора Валерий Лимаренко с рабочей поездкой посетил Кунашир
- 12:01 16 Мая Неисправные пожарные гидранты обнаружили в Охинском районе
- 13:47 13 Мая Продавец финской обуви в Южно-Сахалинске оштрафован за незаконную расклейку объявлений
Мои острова - моё будущее
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Вы рады возвращению "Аэрофлота" на Сахалин?