Сахалинцев зовут на выставку «Телеграфируйте: Лопасня. Чехову»

Выставка «Телеграфируйте: Лопасня. Чехову» откроется в музее книги «Остров Сахалин» 13 сентября в рамках проекта «Открыточная история». Экспонаты будут представлены из фондов музея-заповедника Чехова «Мелихово», передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Жителей и гостей Сахалина познакомят с историей открытия, устройством и деятельностью Почтово-телеграфного отделения ст. Лопасня (ныне музей писем А. П. Чехова). Оно навсегда вписано в историю русской культуры и литературы, поскольку его открытие связано с именем писателя. Через телеграфное отделение проходила многочисленная корреспонденция Антона Павловича в мелиховские годы.

В экспозиции будут представлены уникальные документы: письма из семейного архива Чеховых, автографы писателя, почтовые принадлежности, семейные фотографии. Отдельный раздел выставки будет посвящен трем «почтовым историям»: открыткам, маркам и отечественной почте.

Выставка будет сопровождаться образовательной программой для семейной и школьной аудитории.