Почти пять тысяч бутербродов с красной икрой съели южносахалинцы на фестивале «Остров-Рыба»
Традиционный гастрономический фестиваль в Южно-Сахалинске собрал сотни горожан. Он развернулся на территории возле Дома Торговли, передает ТИА "Острова" со ссылкой на агентство по развитию областного центра.
Здесь открыли множество развлекательных площадок для детей и взрослых с аттракционами, фотозонами, аквагримом, чеканкой монет с логотипом фестиваля, различными мастер-классами и конкурсами. На сцене выступили городские творческие коллективы – с танцевальными и песенными номерами, а также барабанщики «Catchers Groove» из Владивостока.
Традиционно для фестиваля «Остров-Рыба» приготовили гигантский бутерброд с красной икрой, состоящий из множества кусочков багета с островным деликатесом. Попробовать необычное угощение могли все желающие.
– Фестиваль «Остров-Рыба» проходит уже пятый год, и его всегда посещают множество южносахалинцев. Сегодня у нас всех будет вкусное утро воскресенья. Я вас приветствую, желаю хорошего настроения и наслаждайтесь сегодняшним днем, – обратился к собравшимся мэр областного центра Сергей Надсадин.
Почетными гостями праздника стали бренд-шеф ресторана «Мясо&Рыба» Сергей Лобачев и президент национальной гильдии шеф-поваров Александр Филин.
– С праздником, дорогие друзья! Нас пригласили сюда на помощь. Но за прошедшее время я убедился, что она вам не нужна – вы сами кому хотите поможете. Счастья вам, спасибо за все, – поделился своим мнением о фестивале президент национальной гильдии шеф-поваров.
Совместно с островными кулинарами почетные гости фестиваля приготовили на полевой кухне «Сахалинский морской сюрприз» – суп с разнообразными дарами моря.
Также в рамках фестиваля организовали ярмарку. На ней представили продукцию более 30 сахалинских производителей – крупнейших компаний рыбопромышленного комплекса и индивидуальных предпринимателей. Крабы, гребешки, креветки, мидии – каждый смог найти себе угощение по вкусу.
Кроме того, все желающие на фестивале смогли пообедать в зоне фудкорта – рыбным рулетом, миксом с семгой, цезарем с анчоусами, шашлыком из горбуши, биточками из морепродуктов, фаршированным кальмаром и множеством других разнообразных готовых блюд.
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