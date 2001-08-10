Тихоокеанское
информационное агентство
10 Сентября 2019
Сегодня 13:21
65,57|72,33|60,66
Два участка перекроют на улице Сахалинской в областном центре
10:55, Сегодня | Новости культуры Сахалина и Курил

Фестиваль энергосбережения и экологии #ВместеЯрче стартует на Сахалине

Сегодня, 10 сентября, в Южно-Сахалинске стартует фестиваль энергосбережения и экологии #ВместеЯрче. Об этом ТИА "Острова" сообщили организаторы мероприятия.

Участников #ВместеЯрче ждет большая и интересная программа: познавательные лекции и экскурсии,  увлекательные мастер-классы, детские электрические шоу, выставка технических разработок по энергосбережению, робототехнике и экологии, конкурс рисунков и плакатов.

Открытие фестиваля состоится в 14:00 в выставочном зале Сахалинского ЦНТИ (Коммунистический пр,31). Здесь же в 15:30 все желающие смогут поучаствовать в мастер-классе по созданию снеговиков из лампочек. Гостей праздника встретят красочными выступлениями.

Телефон для справок: 46-66-54.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости культуры Сахалина и Курил

    Это читают

    Выбор редакции

    Мои острова - моё будущее

    Аналитика

    Опрос

    Вы рады возвращению "Аэрофлота" на Сахалин?