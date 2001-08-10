Более 16 тысяч островитян посетили Дни Эрмитажа
В рамках Дней Эрмитажа со 2 по 8 сентября в Южно-Сахалинске прошло более 50 лекций, свыше 100 кинопоказов и десятки других тематических мероприятий – VR-приключения, презентации книг, мастер-классы, поэтические вечера. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на областное правительство.
Центральным событием стала выставка шедевра из собрания Государственного Эрмитажа в музее книги Чехова «Остров Сахалин». Посетители получили возможность первыми увидеть после реставрации модель Вселенной эпохи Ренессанса. Астрономические часы изготовили немецкие мастера Георг Ролль и Иоганн Рейнгольд по заказу императора Священной Римской империи Рудольфа II для русского царя Ивана Грозного.
– Выставка вызвала большой интерес у сахалинцев. Мы надеемся, что Дни Эрмитажа на Сахалине будут проходить каждый год. Спасибо всем островным музеям и учреждениям культуры, которые приняли участие в этом масштабном проекте. Особенно отмечу музей книги в Южно-Сахалинске, а также музеи Холмска, Невельска, Поронайска, Макарова, Охи, Корсакова, где принимали наших сотрудников. Технически все было подготовлено прекрасно, – рассказал старший научный сотрудник отдела западно-европейского прикладного искусства Государственного Эрмитажа Ян Виленский.
На закрытии культурного праздника в областном центре народного творчества подвели итоги викторины «Я хочу в Эрмитаж». Главный приз – трехдневная экскурсионная поездка на двоих в Санкт-Петербург – завоевала Вера Беспаленко из Тымовского района.
– Эрмитажем я заболела 40 лет назад. В то время я была студенткой, и мы с мужем поехали в свадебное путешествие. Когда я оказалась в главном музее Санкт-Петербурга, он меня потряс до самой глубины души. Как только начались Дни Эрмитажа, я специально приехала в Южно-Сахалинск, побывала на лекциях, фильмах, беседах с музейщиками. Безумно счастлива, что победила, – рассказала Вера Беспаленко.
Как отметила министр культуры и архивного дела Сахалинской области Нонна Лаврик, в проекте задействовали музеи, библиотеки, кинозалы в областном центре и районах. В Дни Эрмитажа вход в учреждения культуры был бесплатным. Чтобы к прекрасному могли прикоснуться больше сахалинцев, задействовали «музеемобиль».
Кстати, проект «Дни Эрмитажа» существует с 1990-х годов не только в городах России, но и за рубежом. На Сахалине масштабное культурно-просветительское мероприятие планируется сделать ежегодным.
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