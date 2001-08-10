Островитянок научили шить русский фольклорный костюм
Серия мастер-классов «Русский фольклорный костюм» прошел в областном центре народного творчества. С 6 по 9 сентября своим опытом и знаниями с участницами поделилась Екатерина Горева - член российского фольклорного союза, преподаватель Красноярского художественного института, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу ОЦНТ.
В течение четырех дней 15 участниц из шести районов области познакомились с:
Техникой сажения по беле – основа рисунка выкладывается хлопчатобумажными или льняными нитками. При исполнении мастерицы используют бисер или жемчуг, при этом уделяя внимание пластике начального рисунка. Для закрепления теории были выбраны шейные украшения, которые могут носиться в комплекте с головными уборами - Девечьими лентами (повязками). До вступления в брак такое украшение носили на Русском Севере, Сибири, Урале.
Техникой цветочных венков на примере праздничного и отчасти свадебного головного убора, олицетворявшего «покров семьи» в котором невеста находилась на свадьбе, популярной на Юге России. Участницы работали с креповой бумагой, поэтому было важно научиться изготовить головной убор, так, чтобы читалась этничность. Сделали и переходный вариант венка соединив бумажные и восковые цветы. Изначальные заготовки участницы погружали в горячий воск. Данная техника пришла в Россию уже из Европы. В итоге удалось сделать классический образец, который может претендовать на современное воплощение.
Изучив теорию детской, мужской одежды перешли к практике и попробовали сделать мужские порты и детскую рубашку для мальчика. Традиционная одежда тема очень сложная, не исследованная, поэтому особое внимание уделили воплощению русского образа.
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