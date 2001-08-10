Тихоокеанское
информационное агентство
11 Сентября 2019
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Два участка перекроют на улице Сахалинской в областном центре
16:30, Сегодня | Новости культуры Сахалина и Курил

Южносахалинцев приглашают на открытие музыкального фонтана

В день рождения Южно-Сахалинска - 14 сентября - в городском парке состоится открытие музыкального фонтана. Начало торжества в 18:00, а запуск запланирован на 19:40.

Для гостей организуют интерактивные анимационные зоны. Сопровождаться мероприятие будет выступлениями творческих и музыкальных коллективов областного центра.

Все возможности мультимедийного фонтанного комплекса горожане смогут увидеть только с наступлением темноты, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой парк Южно-Сахалинска.

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