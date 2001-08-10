Южносахалинцев приглашают на открытие музыкального фонтана

В день рождения Южно-Сахалинска - 14 сентября - в городском парке состоится открытие музыкального фонтана. Начало торжества в 18:00, а запуск запланирован на 19:40.

Для гостей организуют интерактивные анимационные зоны. Сопровождаться мероприятие будет выступлениями творческих и музыкальных коллективов областного центра.

Все возможности мультимедийного фонтанного комплекса горожане смогут увидеть только с наступлением темноты, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой парк Южно-Сахалинска.