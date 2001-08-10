Сахалинский "Горный воздух" приглашает на еще один "Шепот звёзд". Он состоится на средней площадке комплекса уже в эту пятницу, 13 сентября. С 13:00 до 19:00 гостей праздника ждет игра на скрипке, популярные хиты от группы ART, танцы, фотозона, мастер-классы для детей и взрослых, а также фудкорт и традиционный розыгрыш призов.

Стоимость подъёма по канатной дороге от нижней до средней и от средней до верхней станции с 18:00 до 24:00 по 200 рублей. Резерв столиков по телефону 51-11-10 (добавочный 131), пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу "Горного воздуха".