Ром-бабы, конфетно-шашечный турнир и мотошоу ждут южносахалинцев в День города

Уже в эту субботу, 14 сентября, Южно-Сахалинск отметит свое 137-летие. Основной площадкой, где пройдут мероприятия дневной программы, станет городской парк культуры и отдыха им. Гагарина. Тысяча ром-баб, шашечный турнир с конфетами, мотошоу, концерты, мастер-классы и сотня развлечений ждут горожан в честь праздника, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу агентства по развитию областного центра.

На стадионе «Космос» в 11.00 состоится торжественное открытие праздничного действа. В полдень здесь начнется концерт Сахалинского колледжа искусств, а после эстафету гуляний подхватит программа для детей «Алиса в городе чудес».

Для любителей активного отдыха с 14.00 на стадионе будет работать большая спортивная площадка с мастер-классами и показательными выступлениями спортсменов, в том числе воспитанников отделений художественной гимнастики, представителей школ восточных единоборств. Жители города смогут попробовать себя в прыжках на батутах, в дартсе, сдать нормативы ГТО, принять участие в силовой тренировке или мастер-классе по бейсболу. Также пройдут соревнования по баскетболу и выступления на снарядах островного воркаут-сообщества. На теннисных кортах в дружеских встречах сойдутся теннисисты города.

Одновременно с 12.00 территория парка превратится во множество интерактивных площадок развлечений на любой вкус, для взрослых и детей, для спортсменов и любителей искусства. На аллее сакуры и площадке у кафе «Мама кофе» откроется ярмарка игрушек, в том числе вязаных, поделок, декоративных украшений, состоятся различные мастер-классы, будут работать зоны для детей с аниматорами и играми, рисованием аквагрима и мехенди, организованы уроки танцев. Для желающих сделать фотографию на память оборудуют несколько фотозон. Здесь же начнет работу выставка оружия и специальной техники. На аллее будет открыта творческая концертная площадка с песнями и танцами от участников молодежного арт-фестиваля «Заяви о себе» и Сахалинского государственного университета. Также на площадке у кафе на аллее состоится шахматный турнир «Гроссмейстер Южно-Сахалинска».

Территория картодрома с 12.00 превратится в концертную площадку. Для маленьких горожан приготовлен концерт «Любимый город» от детского дома творчества с работой интерактивных зон, изготовлением фигурок оригами, аквагримом и конкурсом рисунков. По завершении детской программы картодром станет театральной сценой, где в 15.00 начнется концерт-сказка «Цветные сны южносахалинцев». Сюда приглашают всех любительниц ярких украшений и моды - милых дам и девушек порадует фэшн-шоу с показом шляп, украшений и платьев от арт-студий города.

В стеклянном павильоне с 12.00 до 16.00 ждут любителей вкусностей. В театре вкуса «Семейная пекарня» состоятся мастер-классы с дегустацией по приготовлению сладостей. С 13.00 рядом с павильоном начнется необычный шашечный турнир «Сладкоежки в городе!»: играть участникам предстоит настоящими конфетами двух цветов. Здесь же будет работать интерактивная игровая зона с мягкими модулями. И конечно, любой день рождения не обходится без угощений. В этот раз гостей побалуют разновидностью кексов с глазурью, знакомой всем под названием «ром-баба».

Южная набережная озера Верхнего будет отдана в ведение аутентичных артистов. С 12.00 до 14.00 живописный природный ландшафт дополнят голоса воспитанников детской школы искусств «Этнос», а с 14.00 над гладью озера разнесутся лиричные бардовские песни участников сообщества «АПОстров».

Роллердром, безусловно, привлечет мальчишек всех возрастов: здесь в 12.00 пройдут гонки радиоуправляемых машинок. Представителям сильного пола также будет интересно посетить мотошоу, которое состоится в это же время на нижней парковке парка со стороны ул. Детской у административного корпуса.

Юных горожан, которые желают проверить свою выносливость и ловкость, зовут на «Гонку героев». Детский турнир по преодолению полосы препятствий начнется на тропе развлечений в 13.00.

С 14.00 праздничная концертная программа стартует на территории у механических аттракционов. Молодежь и любителей современного танцевального искусства приглашают на танцплощадку, где с 14.00 до 17.00 в захватывающих баттлах будут сражаться участники второго городского открытого фестиваля по брейк-дансу «Один из всех».

Актуальную программу празднования 137-летия Южно-Сахалинска можно найти на сайте администрации. Анонсы вечерней программы и подробности других сюрпризов будут опубликованы завтра.