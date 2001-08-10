Островитян зовут посмотреть на письма Антона Чехова к семье

Выставка «Телеграфируйте: Лопасня. Чехову» откроется в музее книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» 13 сентября. Мероприятие начнется в 16:00, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Уникальные документы смогут увидеть гости выставки: письма и фотографии из семейного архива Чеховых, автографы писателя, почтовые принадлежности. Отдельный раздел выставки будет посвящен трем «почтовым историям»: открыткам, маркам и отечественной почте.

Сахалинцев также познакомят с историей почтово-телеграфного отделения станции Лопасня, которая сейчас является музеем писем Антона Чехова. Через телеграфное отделение проходила его многочисленная корреспонденция в мелиховские годы.

В сквере у музея гостей выставки будет ждать почтовый ящик для отправки открыток. Все это будет сделано в рамках проекта «Открытая история». Он направлен на популяризацию традиций отправки почтовых открыток, отмечают в музее.