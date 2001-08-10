День рождения Южно-Сахалинска отметят на ярмарочной площадке
Выставка декоративно-прикладного творчества «Город мастеров» развернется на ярмарочной площадке у Дома торговли 14 сентября. Напомним, в эту субботу Южно-Сахалинск отмечает свое 137-летие. Организаторы готовят разнообразную и насыщенную программу для жителей и гостей областного центра, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на агентство по развитию областного центра.
В 12.00 на территории ярмарочной площадки, расположенной по адресу: пр. Мира, 106а, откроется выставка-продажа декоративно-прикладного творчества «Город мастеров». В организации работы площадки примут участие сахалинские мастера, на деле подтверждая, что Южно-Сахалинск - город ярких идей. На выставке будут представлены различные виды декоративно-прикладного творчества: от резьбы по дереву и вязаных игрушек до пэчворка и лоскутного шитья. Все желающие смогут приобрести картины островных художников, изделия гончаров и мастеров по дереву. Предметы домашнего интерьера и кухонной утвари, шкатулки, сувениры и книги, твистинг (фигуры из воздушных шаров), имбирные пряники, слаймы - что-то интересное для себя отыщет даже самый притязательный посетитель «Города мастеров».
Праздничное настроение гостям этой площадки будут создавать творческие коллективы национальных диаспор, которые представят специальную программу «Мы вместе». Начало большого концерта в 13.00. Главная задача организаторов - представить палитру национального творчества. Насколько богата талантами островная земля, будет показывать гостям этой площадки ансамбль современной народной песни «Русский терем», который откроет концерт большим песенно-танцевальным блоком.
Танец с подносами и башкирский лирический танец исполнит ансамбль башкирского танца «Гульдар». После своими номерами порадуют горожан армянский фольклорный ансамбль «Аракс», ансамбль «Дуслык» Национально-культурной автономии татар г. Южно-Сахалинска, танцевальный ансамбль «Рябинка» общественного движения «Сахалинский танцевальный мир», ансамбль «Ариран» региональной Общественной организации сахалинских корейцев, студия спортивного бального танца «Дуэт». Завершит мероприятие сводное выступление Сахалинского русского народного хора и ансамбля «Русский терем».
Сама ярмарка традиционно ждет своих посетителей с 9.00. Сахалинские производители представят продукцию сельского хозяйства, личных подсобных и фермерских хозяйств, хлебобулочные и кондитерские изделия, яйцо, мясо и овощи от местных производителей, в числе которых «Мерси Агро Сахалин», совхоз «Южно-Сахалинский», «Сахалинский кондитер», «Сахалинский бекон-2», «Сахалинское кондитерское общество+», молочный комбинат «Южно-Сахалинский», Долинский хлебокомбинат. Колбасы вареные, варено-копченые, сосиски, сардельки, деликатесную продукцию и полуфабрикаты представит «Золотой теленок».
Большой выбор организаторы обещают и на рыбных рядах. На любой вкус покупателя: копченая, соленая, вяленая и мороженая рыба, пресервы, консервы, салаты из морской капусты, креветки, деликатесы из морепродуктов от «Алексо», «Восток Трейд Компани», «Янтарного», «Колоса», «Курильского берега» и группы компаний «Гидрострой», «Рыбной лавки» и ряда других рыбоперерабатывающих компаний и индивидуальных предпринимателей.
Подкрепиться гостям этой площадки можно будет в зоне фуд-корта. Сладости, выпечка, французские и датские хот-доги нескольких видов, итальянское мороженое «Джелато», тайское мороженое в виде мини-роллов, а также чай и кофе - все для того, чтобы вкусно перекусить.
Выставка декоративно-прикладного творчества «Город мастеров» и концерт завершатся в 15.00, торговля продолжится до 16.00.
Актуальную программу празднования 137-летия Южно-Сахалинска можно найти на сайте администрации города.
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