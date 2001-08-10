Юные сахалинские музыканты выступили в Корее

Пять дней провели в Южной Корее юные островные музыканты. За это время они дали один концерт. Увидеть игру сводного симфонического оркестра, в котором на сцену вышли сахалинские и корейские музыканты, собралось 1200 зрителей. Корейская сторона отметила, что за все время сотрудничества, это наибольшая аудитория, которую за один раз удалось собрать сводному оркестру, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областного центра по образованию в сфере культуры и искусства.

С российской стороны организацией этого крупного международного события занимался Сахалинский научно-методический центр по образованию в сфере культуры и искусства (СОНМЦ).

«Такие поездки проходят в рамках соглашения с корейской стороной два раза в год, - отметила директор СОНМЦ Елена Манойленко. – Один раз дети из Южной Кореи приезжают к нам на Сахалин, второй раз мы едем к ним с ответным визитом. Для детей, безусловно, это возможность повысить уровень своего профессионального мастерства. Увидеть, в каких условиях занимаются их сверстники».

Открывала концерт сахалинский дирижер Виктория Юхманова. Под ее руководством симфонический оркестр исполнил фрагмент из увертюры Бизе к опере «Кармен», увертюру Россини «Севильский цирюльник», Симфонию Дворжака «Из Нового света» и попурри на темы русских народных песен. Местная публика без преувеличения встречала каждую композицию продолжительными овациями, но наиболее тепло отреагировала именно на поппури.

«Так на наши выступления не реагировали ни в одном концертном зале, где нам до этого доводилось выступать, - говорит сахалинский дирижер Виктория Юхманова. – Публика с благодарностью отнеслась к выступлению детского оркестра. Конечно, на иностранцев производят впечатление русские народные мелодии. Поэтому мы стараемся в каждую зарубежную программу вставлять узнаваемые композиции. В этот раз пошли даже на небольшой эксперимент. В конце дети встали и спели отрывок из «Калинки», чем произвели неизгладимое впечатление на зрителей».

Во второй части концерта оркестром руководил один из лучших корейских дирижеров Гым Нан Се. Четыре года назад он уже работал со сводным коллективом. Дирижировал в Невельске и Южно-Сахалинске. В этот раз он выбрал для выступления части из симфоний Чайковского, Бетховена, Вивальди. У педагогов были опасения, что дети не сумеют за столь короткое время разучить столь сложную программу. Ведь готовились к концерту они большую часть времени по отдельности. Вместе оркестр собрался лишь за два дня до события. Однако юные музыканты и их педагоги подошли к подготовительному процессу профессионально. И поставленную перед ними задачу выполнили.

Концерт длился более полутора часов. Его транслировали в прямом эфире в сети Интернет, поэтому произведениями классической музыки в исполнении детского симфонического оркестра вживую могли насладиться не только в Сеуле и Южной Корее, но и на Сахалине.