Южносахалинцы погрузятся в «Миры Мураками»

Читательская конференция, посвящённая 70-летию со дня рождения японского писателя Харуки Мураками пройдет в сахалинской областной библиотеке 18 сентября. Начало в 10.00, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на СахОУНБ.

Мероприятие состоится в рамках международного сотрудничества с японскими библиотеками и университетами, в завершение перекрёстного Года культур России и Японии. Имя этого японского писателя стоит в одном ряду с именами выдающихся писателей мира. Его книги переведены на 50 языков и являются бестселлерами как в Японии, так и за пределами его родной страны.

В работе читательской конференции примут участие представители Министерства культуры и архивного дела Сахалинской области, Генерального консульства Японии в городе Южно-Сахалинске, преподаватели и студенты Сахалинского государственного университета, а также приглашённые из Японии профессора токийских университетов: Киёми Ямасита-Соколова, кандидат наук, профессор колледжа искусств университета Нихон; Мицуёси Нумано − профессор кафедры славянских языков Токийского университета, президент Японского совета по российским и восточноевропейским исследованиям и президент Японского общества по изучению славянских языков и литературы, известный литературный критик, эссеист и переводчик; Хисаси Кубота − преподаватель колледжа искусств университета Ниппон, специальный советник Литературного музея Хоккайдо. География участников конференции не ограничивается Россией и Японией.

В конференции заочно примет участие Алексей Куриленко, аспирант Государственного Федерального Университета штата Санта Катарина (Бразилия)

Вход свободный. Справки по телефону 8 (4242) 45-25-47.