Артисты сахалинского Чехов-центра сыграют на необычных музыкальных инструментах

Спектакль «Про Федота-стрельца, удалого молодца» готовится к выпуску в сахалинском Чехов-центре. Именно эта премьера официально откроет на большой сцене 89-ый театральный сезон, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу театра.

Пьеса в стихах, написанная Леонидом Филатовым в 80-ых годах по мотивам русского фольклора, сразу завоевала популярность и разошлась на цитаты. Режиссёром спектакля выступит художественный руководитель Чехов-центра Александр Агеев. По его словам, главная задача - пополнить репертуар сахалинского театра хорошей комедией. «В этой истории сойдется все - и филатовский юмор, и интересное решение сценического пространства, и прекрасные актерские работы: в спектакле заняты Владимир Байдалов, Антон Ещиганов, Елена Денисова, Елена Ловягова, Виктор Крахмалев, Леонид Всеволодский, одну из главных ролей сыграет молодая актриса Светлана Задвинская. Мы хотим уйти от острой сатиры и сделать эту историю - про любовь», - рассказал режиссер.

Сценографию и костюмы для спектакля придумал главный художник сахалинского театра Кирилл Пискунов. «Декорация простая, но, в то же время, надеемся, что она получится зрелищной. Важной задачей было создать сценическое решение, которое можно было использовать не только на большой сцене Чехов-центра, но и в доме культуры любого муниципального образования Сахалинской области, - делится задумкой Кирилл Валерьевич. - Нам было важно и интересно сохранить русский народный дух, к которому обращался Филатов и на котором построено его произведение. Поэтому основным стилем сценического оформления я выбрал русский народный лубок, который ведет свою историю с 17 века».

Лубочный стиль найдет свое отражение и в музыке, написанной специально для спектакля известным композитором Николаем Морозовым. «В нашей постановке, помимо основных персонажей, главными героями будут скоморохи, они станут связующим звеном для всей истории, разворачивающейся на сцене. Сейчас моя основная задача - попробовать сделать ансамбль из артистов, многие из которых не играют на музыкальных инструментах. Они должный стать частью единого организма. В спектакле будут использованы как известные всем трещетки, бубны, тарелки, так и забытые народные инструменты - кугиклы, калюка, жалейка. Надеюсь, получится что-то интересное», - отметил композитор.

Подробнее о наличии билетов можно узнать по телефонам (4242) 42-52-62, 30-62-42.