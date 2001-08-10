Жителей и гостей Южно-Сахалинска приглашают на "прогулку с писателем". Встреча пройдёт 24 сентября в беседке на озере Верхнем в городком парке. Слушатели узнают много интересного о сахалинских писателях-юбилярах 2019 года, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу областной библиотеки.

Начнётся прогулка разговором к 100-летию Александра Климентьевича Мандрика – поэта, участника освобождения Южного Сахалина и Курил, члена Союза писателей СССР. Стихи Александра Мандрика посвящены русским мореходам-первооткрывателям, неповторимой природе сахалинской земли и Курил. Он писал о нелегкой службе советских воинов на дальних рубежах Отчизны, о рыбаках, охотниках, простых жителях островной области…

Сразу семь писателей-сахалинцев отмечают в нынешнем году свои круглые и полукруглые юбилеи. Об их творчестве, о самых привлекательных сторонах их прозы и поэзии поведёт разговор ответственный секретарь Сахалинского отделения Союза писателей России Н. А. Тарасов. И, разумеется, вполне уместно на свежем воздухе будут звучать строки из книг юбиляров.

Перед завершением разговора слушатели смогут задать вопросы на интересующие их темы.

Литературная прогулка стартует в 15:00. Место сбора - памятник Юрию Гагарину.