В предстоящую субботу, 21 сентября, в городском парке Южно-Сахалинска пройдет «Ночь китов». Это подарок всем сахалинцам к Всемирному дню морей, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу клуба "Бумеранг".

Организаторы «Ночи китов» обращают внимание на использование одноразового пластика – призвать сахалинцев сократить количество пластикового мусора в своей жизни. Клуб «Бумеранг» и его партнёры стремятся использовать только многоразовую посуду на своих мероприятиях. Так, на чайной станции «Ночи китов» возможно будет получить угощение только в многоразовую кружку или термос.

На протяжении трех часов посетители смогут окунуться в мир морских млекопитающих, обитающих в Сахалинской области. Организаторы и партнёры готовят для детей и взрослых участников разнообразные тематические станции. Начало в 17:00.

Участники «Ночи китов», который проводится при поддержке Международного консорциума «Сахалин-1» и городского парка Южно-Сахалинска, узнают о морских млекопитающих с разных сторон, увидят их жизненные трудности и узнают о влиянии человека на океан. Будут познавательные, игровые и творческие станции - каждый сможет выбрать интересную для себя тему.