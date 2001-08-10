Тихоокеанское
информационное агентство
16 Сентября 2019
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12:30, Сегодня | Новости культуры Сахалина и Курил

Южносахалинцам на английском расскажут об опыте жизни за границей

Встреча «Experiences of Living Overseas» (Опыт жизни за границей) в клубе разговорного английского языка состоится в областной библиотеке 24 сентября, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу СахОУНБ.

Гостья клуба Джеральдин Хеннел, приехавшая на Сахалин из далекой Великобритании, расскажет о личном опыте жизни в разных уголках планеты: в Европе, Африке, Средней Азии и России.

Начало встречи в 18.30. Вход свободный.

Телефон для справок: 45-25-47.

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