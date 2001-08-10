Южносахалинцев научат делать поделку из овощей

В эту субботу, 21 сентября, в литературно-художественном музее книги Чехова «Остров Сахалин» пройдёт мероприятие «Осеннее чудо». Участники узнают особенности осеннего времени года, а так же сделают поделку из овощей, которых они «оживят» при помощи причудливых декоративных глазок.

Мероприятие пройдёт в 13:00 и 15:00. Приглашаются все желающие, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на музей.