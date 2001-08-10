«Миры Мураками» пересеклись в сахалинской областной библиотеке

Читательская конференция, посвящённая 70-летию со дня рождения японского писателя Харуки Мураками прошла в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке 18 сентября. Мероприятие проходило в рамках перекрёстного Года культур России и Японии, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу СахОУНБ.

Имя Харуки Мураками стоит в одном ряду с именами выдающихся писателей мира. Его книги переведены на 50 языков и являются бестселлерами как в Японии, так и за пределами его родной страны. О том какие миры построил в своих произведениях автор, как параллельная реальность пересекается с действительностью, какие проблемы личные и общественные поднимает писатель на страницах своих книг, и о многом другом шла речь на читательской конференции.

В ее работе приняли участие Дзюнъити Арима, вице-консул Генерального консульства Японии в городе Южно-Сахалинске, Валентина Малышева, директор СахОУНБ, Ольга Шашкина, канд. ист. наук. доцент кафедры русского языка и литературы Института филологии, истории и востоковедения СахГУ, Елена Иконникова, д-р. ист. наук, профессор кафедры русского языка и литературы Института филологии, истории и востоковедения СахГУ, Виктор Корсунов, канд. пед. наук, доцент, начальник управления по международным связям СахГУ, преподаватели и студенты Института филологии, истории и востоковедения Сахалинского государственного университета.

На мероприятии выступили приглашённые из Японии профессора токийских университетов: Киёми Ямасита-Соколова, кандидат наук, профессор колледжа искусств университета Нихон; Мицуёси Нумано − профессор кафедры славянских языков Токийского университета, президент Японского совета по российским и восточноевропейским исследованиям и президент Японского общества по изучению славянских языков и литературы, известный литературный критик, эссеист и переводчик, Хисаси Кубота − преподаватель колледжа искусств университета Ниппон, специальный советник Литературного музея Хоккайдо. География участников конференции не ограничилась Россией и Японией.

В конференции также посредством видеосвязи принял участие Алексей Куриленко, аспирант Государственного Федерального Университета штата Санта Катарина (Бразилия)

Среди приветственных слов прозвучало видеообращение директора Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени М.И. Рудомино. Он пожелал участникам конференции плодотворной работы и выразил готовность поддержать проекты, связанные с темой конференции. Далее участники конференции приступили к работе. Всего было заслушано восемнадцать докладов, из них три стендовых.

Все доклады были разнообразные, отражающие личный взгляд и чувства докладчиков от прочитанных произведений, делающие попытки раскрыть параллельные и реальные миры автора его размышления о любви и ненависти, добре и зле. По завершение мероприятия организаторы поблагодарили всех гостей и участников конференции, вручили благодарственные письма и сувениры от СахОУНБ. По итогам конференции будет издан Сборник докладов всех участников.