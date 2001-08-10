На Сахалине пройдет военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня»

Фестиваль «Спасская башня на Сахалине» состоится в столице региона с 20 по 28 сентября. Жителей Южно-Сахалинска приглашают посетить концерты Центрального военного оркестра Министерства обороны Российской Федерации, оркестра Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Армения и военного оркестра Южно-Сахалинского гарнизона, передает ТИА «Острова», ссылаясь на пресс-службу ГАУК «Сахалинская филармония».

Череду выступлений в рамках фестивальных мероприятий «Спасская башня на Сахалине» 3 сентября открыл оркестр «Уралбэнд» из Екатеринбурга, который выступил на главной площади Невельска.

Продолжит фестивальные мероприятия Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ. Островные зрители увидят выступление ведущего музыкального коллектива Вооруженных Сил России 20 сентября в ККЗ «Октябрь».

Центральный военный оркестр Минобороны России совершит гастрольную поездку по Сахалину. На 21 сентября запланировано выступление перед зрителями в Ногликах. 22 сентября оркестр выступитв Охе, 23 сентября – в Тымовском, 24 сентября – в Александровске-Сахалинском, 25 сентября – в Смирных, 26 сентября – в Поронайске.

Напомним, что Центральный военный оркестр Министерства обороны РФ является участником парада войск на Красной площади. Начальник военно-оркестровой службы Вооруженных Сил России, Заслуженный артист России, генерал-майор Тимофей Маякин. Начальник оркестра – Заслуженный артист России, полковник Сергей Дурыгин.

Впервые в фестивальных мероприятиях «Спасской башни на Сахалине» примет участие оркестр Генерального штаба Вооруженных Сил Республики Армения.

24 сентября главный военный музыкальный коллектив Армении посетит с концертами Южно-Курильск и село Малокурильское, 25 сентября – Курильск. Вход на концерты – свободный. После возвращения с Курильских островов оркестр порадует своим выступлением зрителей областного центра. Единственный концерт состоится на сцене Конгресс-Холла «Столица»28 сентября.

Военный оркестр Армения был создан в 1992 году. Главный дирижер – начальник Военно-оркестровой службы Армении, Заслуженный артист, полковник Армен Погосян. Руководитель оркестра и дирижер – подполковник Айк Григорян. За свою историю оркестр принял участие в 1500 мероприятиях, среди которых церемониалы государственного значения, концерты, спортивно-массовые праздники и международные фестивали.

Кроме того, в фестивальных мероприятиях «Спасская башня на Сахалине» примет участиевоенный оркестр Южно-Сахалинского гарнизона (руководит коллективом майор Олег Шигалов). 21 сентября военные музыканты выступят в Углегорске, а 22 сентября в Шахтерске.