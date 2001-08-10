Корсаковские школьники побывали на выставке «Сокровища музеев России»

Группа из 24 юных жителей Корсакова посетила выставку «Сокровища музеев России» в музейно-мемориальном комплексе «Победа» в Южно-Сахалинске, передает ТИА «Острова», ссылаясь на региональное партийное отделение «Единой России».

Школьники увидели экспозицию, в которую вошли произведения живописи из коллекций музеев разных регионов России. «Сокровища музеев России» — продолжением одноименной выставки, которая прошла в московском «Манеже» в ноябре прошлого года. Впервые юные островитяне увидели подлинники шедевров выдающихся российских мастеров: Куинджи, Шишкина, Тропинина, Репина и Кустодиева.

Инициатива поездки принадлежала местному отделению партии «Единая Россия» в Коракове. Помощь в организации оказали заместитель секретаря местного отделения партии Александр Антипин и член партии Андрей Каменев. Такие мероприятия с приобщением детей к искусству, стали традиционными в практике единороссов.