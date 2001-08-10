Тихоокеанское
информационное агентство
20 Сентября 2019
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15:00, Сегодня | Новости культуры Сахалина и Курил

О роли современной библиотеки в эпоху «гугла» расскажут сахалинцам

Лекция «Библиотека – источник достоверных информационных ресурсов и пространство развития личности» состоится 27 сентября в Сахалинской областной универсальной научной библиотеке. Гостей познакомят с информационными ресурсами, которыми располагает современная библиотека, и с культурно-образовательными проектами СахОУНБ, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу библиотеки. 

Современная библиотека разрушает свои физические границы. Сегодня она создаёт собственные электронные ресурсы (базы данных, сайты и порталы), служит местом интеллектуального досуга и площадкой для реализации инновационных проектов.

В ходе обсуждения участники мероприятия познакомятся с историей библиотек, узнают об их роли в «эпоху гугла». Гостей приглашают также принять участие в викторине, посвящённой библиотекам мира.

Записаться на участие в мероприятии можно, позвонив по телефону: 45-25-43. Количество участников ограничено. Лекция состоится в 15.00 в зале заседаний СахОУНБ.

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