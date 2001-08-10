Люди с ограниченными возможностями проехали маршрутом Чехова по Сахалину

Люди с ограниченными возможностями из Центра трудоустройства и досуга для молодых инвалидов при сахалинской патронажной службе «Родные люди» проехали по югу острова маршрутом А. П. Чехова. Интерактивная выездная экскурсия «Путешествие с книгой “Остров Сахалин”: Владимировка – Найбучи» состоялась 19 сентября.

Участники побывали на побережье Стародубского, где они собрали янтарь и ракушки для мастер-класса «Всякая всячина» и сделали памятную фотографию у верстового столба, а также посетили конноспортивный клуб «Граница».

– Когда ребята прочитали программу маршрута, то сразу появилось желание отправиться в это путешествие. Ведь они редко выбираются за пределы Южно-Сахалинска. Такая экскурсия для них полезна, так как она расширяет кругозор. За одну поездку они узнали о путешествии Антона Чехова на Сахалин, побывали на устье реки Найбы и установили верстовой столб. Самым запоминающимся моментом для них стало посещение конноспортивного клуба, где им рассказали об уходе за лошадьми, – рассказала воспитатель центра трудоустройства и досуга для молодых инвалидов Наталья Шагаева.

С февраля 2019 года каждую неделю сотрудники музея книги А.П. Чехова «Остров Сахалин» и Центра трудоустройства и досуга для молодых инвалидов начали проводить встречи в рамках программы «Доступная среда», на которых люди с ограниченными возможностями общаются, получают новые знания, навыки и расширяют кругозор.

23 сентября в 16:00 состоится презентация проекта «Открыточная история» и торжественное награждение победителей конкурса «Рисуя открытку» среди людей с ограниченными возможностями, передает ТИА «Острова» со ссылкой на литературно-художественный музей книги А.П. Чехова «Остров Сахалин».