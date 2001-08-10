Южно-Сахалинский камерный оркестр даст особенный концерт

Южно-Сахалинский камерный оркестр в преддверии открытия нового концертного сезона исполнит особенный концерт. Он состоится в Доме культуры "Родина" 25 сентября. Начало в 19.00, сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Музыканты под руководством дирижера Тиграна Ахназаряна исполнят популярные музыкальные произведения из полюбившихся всему миру российских и зарубежных киношедевров.

Мелодии из классики советского кинематографа - «Кавказская пленница», «Иван Васильевич меняет профессию», «Приключения Шурика», «Бриллиантовая рука», «Самогонщики», «Служебный роман», «Джентльмены удачи» удивительнейшим образом зазвучат в оркестровом исполнении. Известные с детства мелодии никого не оставят равнодушным.

Попурри из музыкальных произведений советского кино будут неожиданным образом переплетаться с мелодиями из зарубежных киношедевров. Так, к примеру, оркестру удалось соединить мелодии из фильмов «Иван Васильевич меняет профессию» и «Криминальное чтиво».

Слушателей концерта ждет масса сюрпризов, которые для них старательно подготовил Южно-Сахалинский камерный оркестр. Специально для любителей всемирно известной фэнтезийной киноэпопеи «Игра престолов» оркестр исполнит мелодии и из этого сериала.

Концерт будет интересен не только взрослым, но и детям, для которых музыканты исполнят попурри из диснеевских произведений «Русалочка», «Король Лев», «Красавица и Чудовище».

Справки по телефону: 77-42-74, 8-962-416-36-89.