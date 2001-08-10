Уникальный почтовый ящик появился в музее книги Чехова
Презентация уникального почтового ящика и торжественное награждение победителей конкурса «Рисую открытку» среди людей с ограниченными возможностями прошли в музее книги Чехова «Остров Сахалин» 23 сентября, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу учреждения.
Напомним, 1 июля был объявлен конкурс «Рисую открытку», в котором участники могли проявить свой художественный талант в нескольких номинациях: «Телеграфируйте. Сахалин», «Иллюстрация к книге «Остров Сахалин», «Рисуем произведения Чехова». На суд жюри прислали множество работ, из которых были отобраны самые лучшие.
– В связи с тем, что у нас появляется всё больше и больше желающих принять участие в создании открыток, то мы решили запустить повторно конкурс «Рисую открытку». Мы будем принимать новые работы до 20 ноября, а 29 ноября, в день закрытия проекта, мы наградим участников, – объявила директор музея «Остров Сахалин» Евгения Фирсова.
На протяжении всей работы с историей открыток и писем музей тесно сотрудничал с сахалинской патронажной службой «Родные люди». Ребята из общества молодых инвалидов принимали самое активное участие в конкурсе «Рисую открытку», а также выполняли типографские работы.
С этого дня любой желающий может прийти в музей и бесплатно получить открытку, написать пожелание и отправить через уникальный почтовый ящик, созданный по эскизам сотрудников музея книги А. П. Чехова. Первыми отправили участники конкурса и посетители по двум направлениям: в музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово» и своим друзьям.
Победители конкурса «Рисую открытку» до 16 лет:
В номинации «Телеграфируйте. Сахалин»:
– 1 место за работу «Мыс Анива. Маяк» заняла воспитанница школы-интерната г. Долинска Татьяна Короткова;
– 2 место за работу «Чехов – центр» заняла Нина Савенкова;
– 3 место за работу «Сивуч» занял воспитанник школы-интерната г. Долинска Константин Тропников.
В номинации «Рисуем произведения А. П. Чехова»:
– 1 место за работу «Дама с собачкой» заняла Нина Савенкова;
– 2 место за работу «Каштанка» заняла воспитанница школы-интерната г. Долинска Юлия Лебедева;
– 3 место за работу «Белолобый» заняла воспитанница школы-интернат г. Долинска – Полина Заяц;
Победители конкурса «Рисую открытку» старше 16 лет:
В номинации «Телеграфируйте. Сахалин»:
– 1 место за работу «Три брата» занял Денис Губарев;
– 2 место за работу «Зима» занял Андрей Рачук;
– 3 место за работу «Мыс Елизаветы» – Валентин Самсонов.
В номинации «Рисуем произведения А. П. Чехова»:
– 1 место за работу «Человек в футляре» заняла Галина Малибашева;
– 2 место за работу «Прощание» занял Владимир Ри;
– 3 место за работу «Лошадиная фамилия» заняла Анастасия Советкина.
В номинации «Остров Сахалин» за работу «Пост Александровский» награждается Яков Абрамов.
В номинации «Приз зрительских симпатий» побеждает Нина Савенкова.
Также были две работы, которые не подходили ни к одной из номинаций. Поэтому жюри добавило номинацию «За любовь к Чехову», победителем которой стал Денис Губарев.
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