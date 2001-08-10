Группа «Аигел» озвучит в Южно-Сахалинске немой фильм

Третий фестиваль «Немое кино. Живая музыка» состоится с 18 по 20 октября в Южно-Сахалинске. Приглашенной группой, которая закроет фестиваль в этом году, стал электронный хип-хоп дуэт «Аигел», пишет ТИА «Острова» со ссылкой на Кинодосуговое объединение. Группа была создана в 2016 году, когда поэтесса из Набережных Челнов Айгель Гайсина предложила легендарному электронному музыканту Илье Барамии (участнику групп «Ёлочные игрушки», 2H Company, «Самое большое простое число») написать музыку к её стихам. В результате появился зубодробительный альбом «1190», сочетающий в себе элементы альтернативного хип-хопа, IDM, трип-хопа, а главное – народной культуры. Появился и клип «Татарин», который посмотрели в сети более 46 млн раз – победитель фестиваля Berlin Music Video Awards в номинации «Best editor». Группа продолжает успешно концертировать по стране, недавно вышел их третий альбом.

20 октября в ККЗ «Октябрь» «Аигел» озвучит немой фильм «Мой сын» (1927, Червяков, СССР). За музыкальное сопровождение картины отвечает Илья Барамия, а Айгель прочитает произведения поэтов «серебряного века». Во втором отделении состоится концерт группы «Аигел» на котором прозвучат лучшие композиции группы. Мероприятие начнется в 20:00. Возрастное ограничение 12+.