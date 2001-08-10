Группа «Аигел» озвучит в Южно-Сахалинске немой фильм
Третий фестиваль «Немое кино. Живая музыка» состоится с 18 по 20 октября в Южно-Сахалинске. Приглашенной группой, которая закроет фестиваль в этом году, стал электронный хип-хоп дуэт «Аигел», пишет ТИА «Острова» со ссылкой на Кинодосуговое объединение. Группа была создана в 2016 году, когда поэтесса из Набережных Челнов Айгель Гайсина предложила легендарному электронному музыканту Илье Барамии (участнику групп «Ёлочные игрушки», 2H Company, «Самое большое простое число») написать музыку к её стихам. В результате появился зубодробительный альбом «1190», сочетающий в себе элементы альтернативного хип-хопа, IDM, трип-хопа, а главное – народной культуры. Появился и клип «Татарин», который посмотрели в сети более 46 млн раз – победитель фестиваля Berlin Music Video Awards в номинации «Best editor». Группа продолжает успешно концертировать по стране, недавно вышел их третий альбом.
20 октября в ККЗ «Октябрь» «Аигел» озвучит немой фильм «Мой сын» (1927, Червяков, СССР). За музыкальное сопровождение картины отвечает Илья Барамия, а Айгель прочитает произведения поэтов «серебряного века». Во втором отделении состоится концерт группы «Аигел» на котором прозвучат лучшие композиции группы. Мероприятие начнется в 20:00. Возрастное ограничение 12+.
Комментарии - 0
Еще материалы в рубрике:
Новости культуры Сахалина и Курил
Это читают
10:45 Сегодня Южносахалинцев зовут на встречу с российским прозаиком Ириной Левитес
11:30 Сегодня Большинство пенсионеров, уехавших с Сахалина, живут в Корее
09:00 Сегодня Две бронзы взяли сахалинцы на экстрим-фестивале во Владивостоке
16:00 Сегодня Стафилококк и кишечную палочку нашли в сахалинской икре
15:00 19 Сентября Пять районов Сахалина пополнились мобильными стоматологиями
18:00 18 Сентября Островным родителям заплатят за то, что их дети ходят в частные детские сады
- 13:00 18 Сентября Трепанга на три миллиона рублей выловили браконьеры на Сахалине
- 11:20 19 Сентября Островитян зовут поучаствовать во флешмобе утренней гимнастики
09:30 26 Августа Молодежный конкурс моноспектаклей пройдет на Сахалине
20:51 5 Сентября В экологической акции в Южно-Курильске приняли участие десятки людей
22:06 9 Сентября Добавить ценности: на ВЭФ-2019 обсудили систему цепочек добавленной стоимости
- 18:00 13 Сентября Перекрёсток Сахалинская - Некрасова закроют в областном центре
Выбор редакции
- 22:06 9 Сентября Добавить ценности: на ВЭФ-2019 обсудили систему цепочек добавленной стоимости
- 20:51 5 Сентября В экологической акции в Южно-Курильске приняли участие десятки людей
- 18:27 15 Июля Врио губернатора Валерий Лимаренко с рабочей поездкой посетил Кунашир
- 12:01 16 Мая Неисправные пожарные гидранты обнаружили в Охинском районе
Мои острова - моё будущее
21:50 23 Сентября Экстремал Игорь Балла: Чтобы найти свое место, нужно постоянно развиваться
18:13 19 Сентября Фермер Артем Одинцов: Мы хотим обеспечивать сахалинцев клубникой круглый год
16:40 16 Сентября Чемпион Дальнего Востока по карате киокусинкай Никита Шимко: Всё своё время отдаю детям
17:23 13 Сентября Директор предприятия по производству протезов Мария Больба: Приятно «ставить людей на ноги»
Аналитика
- 14:08 22 Декабря Курильские острова в 2018 году: новые дома, новые авиарейсы, новые дороги
- 13:53 17 Декабря Особенности островного туризма: и рыбку поймать, и на лыжах покататься
- 15:39 19 Декабря Курилы хотят сделать объектом ЮНЕСКО: стали известны результаты масштабного исследования островов
- 15:08 11 Декабря Часть направлений программы развития Курильских островов уже выполнена
Опрос
Вы рады возвращению "Аэрофлота" на Сахалин?