Южносахалинцев зовут на встречу с российским прозаиком Ириной Левитес

Творческая встреча с российским прозаиком, членом Союза писателей России Ириной Левитес состоится в музее книги Чехова «Остров Сахалин». Мероприятие пройдет 30 сентября и будет посвящено Международному дню грамотности. Начало в 17:30.

Как рассказали ТИА "Острова" в музее, на встрече Ирина Даниэлевна расскажет не только о своей писательской деятельности, но и о своих увлечениях. Например, она занимается рисованием, и создала иллюстрации более чем к 20 книгам, как своим, так и других авторов.

Слушателям также будет предложен свободный микрофон, чтобы задать писательнице интересующие вопросы.

Помимо беседы, в программе мероприятия заявлено участие театра-студии «Твой формат» под руководством Антона Кузнецова и струнного студенческого ансамбля Сахалинского колледжа искусств под руководством Елены Березовской в составе: Екатерины Скоробогатовой, Кристины Ли, Дарьи Махмутовой, Дарьи Серебряковой, Но Сам Ель, Владимира Киносита, концертмейстер Станислав Тен.

Вход свободный. Предварительная запись по телефону 43-65-09.