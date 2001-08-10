Сахалинцам помогут взглянуть на театральное искусство по-новому

Книжно-иллюстративная выставка «Знакомьтесь: театры мира», приуроченная к Году театра в России, откроется в фойе сахалинской областной библиотеки 1 октября. Об этом пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу СахОУНБ.

Вниманию гостей будут представлены лучшие материалы из фондов СахОУНБ, которые познакомят посетителей с самыми интересными книгами об известных театрах мира и помогут по-новому взглянуть на театральное искусство.

Выставка продлится до 1 ноября. Вход свободный.

Справки по телефону: 45-25-47.