Тихоокеанское
информационное агентство
25 Сентября 2019
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Перекрёсток Сахалинская - Некрасова закроют в областном центре
14:00, Сегодня | Новости культуры Сахалина и Курил

Сахалинцам помогут взглянуть на театральное искусство по-новому

Книжно-иллюстративная выставка «Знакомьтесь: театры мира», приуроченная к Году театра в России, откроется в фойе сахалинской областной библиотеки 1 октября. Об этом пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу СахОУНБ.

Вниманию гостей будут представлены лучшие материалы из фондов СахОУНБ, которые познакомят посетителей с самыми интересными книгами об известных театрах мира и помогут по-новому взглянуть на театральное искусство.

Выставка продлится до 1 ноября. Вход свободный.

Справки по телефону: 45-25-47.

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