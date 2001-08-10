"День кроликов" отметят в сахалинском зоопарке

Завтра, 27 сентября, во всем мире будут отмечать «День кроликов». К этому празднику будет приурочено тематическое мероприятие, которое пройдет в предстоящую субботу в сахалинском зоопарке. Об этом сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на учреждение.

Праздник, посвященный животным семейства зайцеобразных, подарит посетителям много интересного. Так, например, известный мультипликационный персонаж Крош приготовил любителям нескучных выходных целый арсенал зажигательных номеров: музыкальный конкурс, «сладкие» эстафеты, кроличью викторину и массу других сюрпризов.

Сразу после веселой программы пройдет показательное кормление кроликов. Во время мероприятия всем желающим расскажут о коллекции этих животных в зоопарке, а также о принципах их питания.

Праздник начнется в 14:00. Кормление – в 14:45.