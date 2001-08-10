"Грозу" сахалинского Чехов-центра оценили на фестивале в Хабаровске

Труппа сахалинского Чехов-центра представила спектакль «Гроза» на первом фестивале театров Дальнего Востока в Хабаровске. Режиссер Александр Созонов, бережно сохранив классический текст Островского, перенес место действия в будущее, а художник-постановщик спектакля, выпускница школы-студии МХАТ Алина Алимова придумала интересную урбанистическую сценографию и модные, нетривиальные костюмы. Мощную музыку для постановки написал композитор Иван Кушнир, а хореографом выступила Полина Пшиндина. Получился синтетический, сложносочиненный, современный спектакль, которым Чехов-центр открыл свой 88-ой театральный сезон в октябре 2018 года.

На фестиваль «Гроза» отправилась впервые. Несмотря на масштабную декорацию и объемное техническое оснащение, показ спектакля на сцене Хабаровского краевого музыкального театра прошел достойно. В финале зрители устроили настоящую овацию артистам Чехов-центра. Экспертный совет фестиваля также дал положительную оценку постановке.

- Спектакль поражает тем, что созданный в нем мир настолько хорошо изучен режиссером, что он ужасает и завораживает. Хочу сказать, что сахалинская труппа – это очень сильный театр. И очень смелый. На этом фестивале такого телесно смелого театра. Театра, который работает и идет за режиссером, еще не было, - поделилась театральный критик, автор и редактор «Петербургского театрального журнала» Оксана Кушляева.