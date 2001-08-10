Сахалинцы смогут примерить образ любимого театрального героя

Фотоконкурс «Сценический образ» пройдет в областной библиотеке. Все любители театрального искусства от 14 лет смогут примерить на себя образ любимого театрального героя и принять участие в фотоконкурсе, приуроченному к Году театра в России, передает ТИА "Острова" со ссылкой на СахОУНБ.

Заявки на участие принимаются с 25 сентября по 20 октября 2019 года. Предварительно отобранные работы будут представлены в центре по работе с молодежью «Универсалка» и на сайте библиотеки.

Награждение призеров состоится 31 октября в конференц-зале СахОУНБ. Начало в 18:00.

Телефон для справок 8 (4242) 45-25-28.