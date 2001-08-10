Тихоокеанское
информационное агентство
27 Сентября 2019
Сегодня 00:56
64,29|70,38|61,98
Перекрёсток Сахалинская - Некрасова закроют в областном центре
13:30, Вчера | Новости культуры Сахалина и Курил

Сахалинцы смогут примерить образ любимого театрального героя

Сахалинцы смогут примерить образ любимого театрального героя

Фотоконкурс «Сценический образ» пройдет в областной библиотеке. Все любители театрального искусства от 14 лет смогут примерить на себя образ любимого театрального героя и принять участие в фотоконкурсе, приуроченному к Году театра в России, передает ТИА "Острова" со ссылкой на СахОУНБ.

Заявки на участие принимаются с 25 сентября по 20 октября 2019 года. Предварительно отобранные работы будут представлены в центре по работе с молодежью «Универсалка» и на сайте библиотеки.

Награждение призеров состоится 31 октября в конференц-зале СахОУНБ. Начало в 18:00.

Телефон для справок 8 (4242) 45-25-28.

Комментарии - 0

Авторизоваться

Еще материалы в рубрике:

Новости культуры Сахалина и Курил

    Это читают

      Выбор редакции

      Мои острова - моё будущее

      Аналитика

      Опрос

      Вы рады возвращению "Аэрофлота" на Сахалин?