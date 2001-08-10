Тихоокеанское
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Армянский оркестр выступил перед южносахалинцами

Армянский оркестр выступил перед южносахалинцами

Оркестр генштаба Вооруженных сил Армении впервые порадовал южносахалинцев выступлением в Историческом парке «Россия – моя история». Мероприятие состоялось накануне, 25 сентября, передает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу "Сахалинской филармонии".

Сначала военный музыкальный коллектив порадовал зрителей зрелищным дефиле, которое прошло на площади перед Историческим парком «Россия – моя история». Музыканты исполнили попурри из армянских национальных мелодий. Затем действие переместилось в один из залов музея, где состоялся концерт оркестра.

Прозвучали сочинения известных армянских композиторов Арно Бабаджаняна, Константина Орбеляна, Роберта Амирханяна – песни на русском и армянском языках, инструментальная оркестровая музыка, а также обработки народных произведений. Вокальные номера в концерте в сопровождении оркестра исполнили солисты Ансамбля песни и пляски Вооруженных Сил Республики Армения. Этот творческий союз двух военных коллективов успешно существует уже много лет. 

В финале концерта зал аплодировал артистам стоя. А после вызова на бис музыканты и солисты исполнили попурри из армянских народных песен.

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