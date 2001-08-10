Соком из тыквы и пряниками накормят южносахалинцев на ярмарке

Тематическая ярмарка «День тыквы и кабачка» 28 сентября пройдет на площадке около южно-сахалинского Дома торговли. Об этом сообщали ТИА "Острова" со ссылкой на агентство по развитию областного центра.

В этот день жители и гости Южно-Сахалинска смогут отведать сок и блюда из тыквы, а также принять участие в мастер-классе по украшению пряников-тыквочек и ложек. Тематический блок начнется в 11.00 и продлится до 13.00.

Кроме того, на ярмарке можно будет приобрести множество товаров: рыбную, мясную, молочную и сельскохозяйственную продукцию, мед, яйца, хлебобулочные изделия и многое другое. Широкий выбор тыквы и кабачка представят КФХ и ЛПХ.

Творческий коллектив ЦНК «Радуга» подготовил для гостей праздничный концерт, народный ансамбль «Калинушка» порадует пришедших песнями и танцами.

Напомним, ярмарка между пр. Мира и ул. Дзержинского, на площадке у Дома торговли, функционирует с понедельника по пятницу с 10.00 до 18.00, а в субботу и воскресенье - с 9.00 до 16.00. Информация о проведении тематических ярмарок размещена на официальном сайте администрации Южно-Сахалинска.