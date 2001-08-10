Сахалинских инвалидов приглашают поучаствовать в конкурсе рисунков
Музей книги Чехова «Остров Сахалин» приглашает людей с ограниченными возможностями здоровья принять участие в конкурсе «Рисую открытку». Работы уже принимаются. Крайний срок подачи - 20 ноября, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу учреждения.
Попробовать свои силы может любой желающий независимо от возраста.
В конкурсе присутствуют четыре номинации:
– иллюстрация к книге Чехова «Остров Сахалин» (принимаются работы, отражающие содержание книги «Остров Сахалин»);
– рисуем произведения Чехова (принимаются работы, созданные по мотивам произведений Чехова);
– «Телеграфируйте. Сахалин» (принимаются работы о современной природе и архитектуре Сахалинской области);
– «Приз зрительских симпатий» (в номинации принимают участие все работы, заявленные на конкурс, которые будут оценены путём голосования на сайте chekhov-book-museum.ru).
Оценивать заявленные работы будет компетентное жюри. Победителей номинаций наградят дипломами I, II и III степени и призами. Подведение итогов состоится 29 ноября.
Заявки принимаются на почту otdelmuseum@mail.ru или по адресу: пр. Мира, 104, тел. 43-65-09.
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