Коллекция сахалинского краеведческого музея пополнилась японскими монетами

В дар областному краеведческому музею сахалинские таможенники передали японские монеты 17 века. Культурные ценности были задержаны их коллегами из Уссурийской таможни у гражданина Китая, пишет ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу регионального таможенного управления.

– Для Сахалина такие «находки» редки, – поделился начальник островной таможни Виктор Холичев. - А для российско-китайской границы это частая практика. На днях уссурийские таможенники задержали в очередной раз японские монеты. Поэтому мы продолжим сотрудничество с нашим музеем в этом направлении.

Три японские монеты номиналом 1 мон каждая, поступившие в фонд сахалинского музея, были обнаружены уссурийскими таможенниками у китайского туриста, который возвращался автобусом на родину через пункт пропуска «Полтавка». Монеты подлежали декларированию, так как созданы более ста лет назад и являются культурной ценностью. По решению суда товар был конфискован. Дальнейшую же судьбу монет определило Министерство культуры России – передать в фонд областного краеведческого музея.