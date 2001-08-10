Артисты Чехов-центра поучаствуют в мастер-классах на Дальневосточном театральном форуме

Дальневосточный театральный форум «Российский театр – XXI век. Новый взгляд» начал свою работу во Владивостоке накануне, 30 сентября. На него отправились и артисты сахалинского Чехов-центра. В рамках фестиваля пройдет совещание руководителей органов культуры и театров субъектов РФ, входящих в ДФО, по актуальным вопросам организации театрального дела. Помимо этого на форуме организованы мастер-классы и семинары для артистов драматических и кукольных театров, технологов по изготовлению театрального костюма, конструкторов кукол, художников по гриму и гримеров-постижеров, а также комплексный семинар для театральных менеджеров и сотрудников PR-отделов театров.

Сразу три выставки театральных художников открылись во Владивостоке в рамках форума. В галерее современного искусства «Арка» представлена персональная выставка Станислава Бенедиктова, одного из самых известных художников и педагогов. В музее «Артэтаж» расположился документально-художественный проект-исследование «Москва-Владивосток» молодых художников из Москвы. А в залах Приморского отделения Союза художников России открылась прекрасная выставка художников театра Дальнего Востока, на которой главный художник Чехов-центра Кирилл Пискунов представил три спектакля сахалинского театра – «Гроза» (худ. Алина Алимова), «Волшебное королевство» (худ. Дарья Каракулова), «Хапун» (худ. Кирилл Пискунов). Сахалинская экспозиция вызвала живой интерес у гостей выставки.

Дальневосточный театральный форум завершит свою работу 3 октября. На следующий день островная делегация вернется в Южно-Сахалинск.