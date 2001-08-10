Жителей Александровск-Сахалинского приглашают на встречу с писателями

Поэты и прозаики, члены Союза писателей России Николай Тарасов, Анна Сафонова и Владимир Губин встретятся с жителями Александровск-Сахалинского района 11 и 12 октября. Мероприятия станут возможными в рамках проекта «Дни литературы Сахалинской области», сообщает ТИА "Острова" со ссылкой на пресс-службу СахОУНБ.

Гости планируют посетить Центральную районную библиотеку, встретиться с учащимися педагогического и медицинского колледжей, а также побывать в библиотечных филиалах района.

В планах писателей разговор о важных событиях литературной и культурно-общественной жизни в последнее время, о заметных публикациях в литературных журналах, о новых книгах, изданных в островной области. Гости познакомят слушателей с отрывками из своих новых произведений, расскажут об участии литераторов в традиционных и будущих проектах писательской организации и СахОУНБ, ответят на вопросы, подарят свои книги, буклеты и журналы.